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Депутат АдГ Хильзе предупредил немцев о риске войны в 2025 году

Депутат АдГ Хильзе предупредил немцев о риске войны в 2025 году

Победа партий, поддерживающих войну, на выборах в Германии может стать катастрофой для страны. Об этом заявил депутат Карстен Хильзе из "Альтернативы для Германии" в немецком парламенте, передает РИА Новости.

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