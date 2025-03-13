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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конькобежец Семериков о выступлениях за Узбекистан: «Три года я не был на международных соревнованиях. Оказался не готов ввиду разных причин»

Россиянин Данила Семериков перешел в сборную Узбекистана. В этом сезоне он впервые выступил на Кубке мира под новым флагом.

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