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Смоленская Газета

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Глава Росатома Алексей Лихачёв вручил награды «Новым созидателям» – активным жителям атомных городов и сотрудникам атомных предприятий

Глава Росатома Алексей Лихачёв вручил награды «Новым созидателям» – активным жителям атомных городов и сотрудникам атомных предприятий

20 февраля 2024 года в Госкорпорации «Росатом» прошло торжественное награждение победителей конкурса «Новые созидатели», направленного на повышение значимости человека труда в современном обществе, способствующий широкому общественному признанию заслуг жителей атомградов – лучших представителей различных сфер деятельности, внесших весомый вклад в развитие территорий присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом».

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