Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского откроется в Мневниках

Строители планируют завершить возведение храма в честь Святого благоверного князя Александра Невского по адресу: улица Мневники, владение 10, к концу этого года, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
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