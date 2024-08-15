Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского откроется в Мневниках

Строители планируют завершить возведение храма в честь Святого благоверного князя Александра Невского по адресу: улица Мневники, владение 10, к концу этого года, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.