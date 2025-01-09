Канада готовит ответные пошлины на товары из США в ответ на угрозы Трампа

Канада намерена ввести ответные пошлины на американские товары в ответ на угрозы Дональда Трампа. Министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что меры нацелены на оказание давления на США для отмены тарифов.
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