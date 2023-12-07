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215 гиревиков из 34 регионов РФ приняли участие в розыгрыше Кубка губернатора Калужской области

215 гиревиков из 34 регионов РФ приняли участие в розыгрыше Кубка губернатора Калужской области

Калужане одержали победу на Кубке губернатора по гиревому спорту, сообщили в Минспорта региона. В Центре спортивной подготовки "Анненки" в Калуге прошли Всероссийские состязания гиревиков за Кубок губернатора Калужской области, в них приняли участие 215 спортсменов из 34 субъектов РФ.

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