215 гиревиков из 34 регионов РФ приняли участие в розыгрыше Кубка губернатора Калужской области

Калужане одержали победу на Кубке губернатора по гиревому спорту, сообщили в Минспорта региона. В Центре спортивной подготовки "Анненки" в Калуге прошли Всероссийские состязания гиревиков за Кубок губернатора Калужской области, в них приняли участие 215 спортсменов из 34 субъектов РФ.