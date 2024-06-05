Олег Кононенко и участники СВО как герои нового русского кино

https://t.me/russkiy_malchik/1696Кстати, о героях времени. Наши модные режиссеры в упор их не замечают, снимают про что угодно — комиксного полицейского майора Грома, про мажоров и дегенератов, маньяков и пр.
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