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´В центре внимания - дети´ (информационно-пропагандистская кампания МЧС).

´В центре внимания - дети´ (информационно-пропагандистская кампания МЧС).

´В центре внимания - дети!´(информационно-пропагандистская кампания МЧС)С 19 августа в республике стартует информационно-пропагандистская кампания МЧС ´В центре внимания - дети!´ и продлится она до 13 сентября.

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