СК: в селе Погребки Курской области нашли еще одного убитого ВСУ мирного жителя

РИА Новости/Константин Михальчевский В селе Погребки Курской области обнаружили тело еще одного мирного жителя, убитого боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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