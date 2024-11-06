"Спорный результат" и "кошмарный сценарий". Мировые эксперты о первых итогах выборов

Наблюдатели ожидают нестабильность вне зависимости от того, кто одержит победу К президентским выборам в США приковано внимание всего мира, что далеко не случайно – ведущая мировая держава находится на исторической развилке и от выбора американцев во многом зависит глобальная политика.
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