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Российский военный дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы и получил срок

Российский военный дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы и получил срок

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Константина Пичуева к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что избил и дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы.

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