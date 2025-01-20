Российский военный дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы и получил срок

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Константина Пичуева к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы за то, что избил и дважды ударил ножом в грудь обидчика своей сожительницы.
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