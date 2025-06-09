В США жгут машины и флаги: массовые беспорядки продолжаются в Лос-Анджелесе (ВИДЕО)

Массовые беспорядки с участием мигрантов продолжаются в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Президент США Дональд Трамп накануне ввел туда две тысячи бойцов Нацгвардии для того, чтобы справиться с протестами.
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