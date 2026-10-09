Школьница умерла из-за грязного блендера

Сергей Мальгавко/ТАСС В Лондоне 12-летняя девочка с аллергией на фундук умерла после того, как выпила молочный коктейль, приготовленный в немытом блендере.
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