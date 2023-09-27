Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела об избиении мужчины в Московской области

24 сентября 2023 года в городе Щелково вблизи торгового центра группа, предположительно, мигрантов грубо нарушала общественный порядок, нецензурно высказываясь в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребенком.
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