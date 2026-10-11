Без водоснабжения остались почти 70% Киева

Из-за повреждения линии электропередачи не менее 70% Киева остались без водоснабжения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.
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