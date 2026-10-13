Клопы атакуют недружественные России страны: австралийская авиакомпания отменила рейс из-за насекомых на борту самолета

Клопы атакуют недружественные России страны: австралийская авиакомпания отменила рейс из-за насекомых на борту самолетаПока главы стран западной коалиции отправляют на наши границы «полтора солдата» и потрясают чудом оставшимся после украинского «шмона» оружием, настоящий враг подкрался с другой стороны — маленький, кусачий и абсолютно равнодушный к санкциям.
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