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Учителям и медикам в России с 1 января проиндексируют зарплату на 9,8%

Учителям и медикам в России с 1 января проиндексируют зарплату на 9,8%

Согласно данным декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, начиная с 1 января, зарплаты работников в сферах соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки будут проиндексированы на 9,8 процента, передает РИА &quot;Новости&quot; со ссылкой на &quot;Прайм&quot;.

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