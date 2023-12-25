Учителям и медикам в России с 1 января проиндексируют зарплату на 9,8%

Согласно данным декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, начиная с 1 января, зарплаты работников в сферах соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки будут проиндексированы на 9,8 процента, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Прайм".