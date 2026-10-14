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Киев добрался до Газманова и Баскова

Киев добрался до Газманова и Баскова

YouTube по требованию киевских властей заблокировал на территории Украины или удалил еще 39 каналов, которые Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО записал в "российскую пропаганду".

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