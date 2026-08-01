От Марк «Черностоя» до Lexus: какие машины дальневосточники чаще всего оставляют в залоге у банков

Аналитики Portal DA - сервиса Cбера по продаже бизнес-активов и залогового имущества - к международному форуму «Банкротство Дальний Восток» (Bankruptcy Far East) проанализировали базу активов в категории легковые автомобили.
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