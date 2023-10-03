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Борющаяся с лишним весом Бузова публично показала живот

Борющаяся с лишним весом Бузова публично показала живот

Ольга Бузова уже не первый год вход в первый эшелон отечественного шоу-бизнеса. Знаменитость умудряется держаться на плаву в любых условиях, а также реализует свой творческий потенциал в разных сферах, будь то телевидение или музыкальная сцена.

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