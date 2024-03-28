Маск: робот Optimus должен быть вдвое дешевле автомобиля Tesla

Когда Optimus только анонсировали, не все восприняли это всерьез. Но Tesla считала, что объединив свои разработки в области искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей и опыт в области аккумуляторов и электродвигателей, она сможет создать робота-гуманоида.
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