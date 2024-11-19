ПОКРОВСКОЕ-СТРЕ...
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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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В «Алых парусах» вспомнят известного мецената

21 ноября в 18.00 в рамках арт-клуба А.Грина в культурном центре «Алые паруса» пройдёт встреча, посвящённая 230-летию со дня рождения Сергея Строганова — выдающегося мецената и основателя первой в России рисовальной школы.

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