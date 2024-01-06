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Леброн Джеймс после 4-го подряд поражения «Лейкерс»: «Пока что мы не в порядке»

Звездный форвард после домашнего матча с «Мемфисом» (113:127) признал, что команда выглядит не лучшим образом.

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