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Спички - не игрушка

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«Где жила, там и гадила». Сеть ответила на интимные откровения Лазаревой

«Где жила, там и гадила». Сеть ответила на интимные откровения Лазаревой

Татьяна Лазарева давно уже признана иноагентом, а некоторое время назад еще и внесена в РВ в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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