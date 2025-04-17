Расчет РСЗО нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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