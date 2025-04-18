По Тихоокеанской железной дороге доставили 2 млн тонн угля с Эльгинского месторождения

Самая длинная частная железная дорога России завершает тестовый период с впечатляющими результатами.За полгода тестовой эксплуатации Тихоокеанская железная дорога (ТЖД) перевезла 2 миллиона тонн угля с Эльгинского месторождения.
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