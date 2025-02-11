На Ближнем Востоке ответили на предложение Трампа по Газе

Александр К. Есть еще лучше предложение. Преселить исраиль например в Калифорнию, между Сан-Франциско и Лос-Анжелесом. А что, и океан будет под боком, и Холливуд рядом, и весь Пиндостан для разграбления;))

Скиф Туран

Это ты о жидах? Отвечаю! Археологическая находки, последних лет, явно противоречит библейской картине создания Израиля: города Ханаана не были могучими и укрепленными (как говорится в Библии), а их глава не находилась на небе. Героизм завоевателей, немногие против многих и спасение Бога, сражающегося за Свой народ, представляют собой теологическую реконструкцию, не больше, не имеющую фактической основы (короче сказка). Происхождение израильтян: касающихся этапов формирования народа Израиля, вызвала дискуссию по вопросу - ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА ИЗРАИЛЯ. Если нет никаких свидетельств исхода из Египта, путешествия по пустыне и если история военного захвата городов в пустыне опровергнута археологией, ТО КТО ЖЕ БЫЛИ ИЗРАИЛЬТЯНЕ? ПОЧЕМУ ОНИ ПРЕТЕНДУЮТ НА ЗЕМЛЮ ПАЛЕСТИНЫ? Происхождение жидов ФЕЙК - СОГЛАСЕН?