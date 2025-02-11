Политика как он...
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Политика как она есть

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На Ближнем Востоке ответили на предложение Трампа по Газе

На Ближнем Востоке ответили на предложение Трампа по Газе

Ведущие страны Ближнего Востока отвергли план президента США Дональда Трампа по выселению сектора Газа и отправке беженцев из Палестины в соседние государства.

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Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Александр К. Есть еще лучше предложение. Преселить исраиль например в Калифорнию, между Сан-Франциско и Лос-Анжелесом. А что, и океан будет под боком, и Холливуд рядом, и весь Пиндостан для разграбления;))
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17 час.
Павел Гончаров
Прежде, чем что то обсуждать изучи историю того народа, который ты обсуждаешь, а потом выступай.
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7 час.
Скиф Туран
Это ты о жидах? Отвечаю! Археологическая находки, последних лет, явно противоречит библейской картине создания Израиля: города Ханаана не были могучими и укрепленными (как говорится в Библии), а их глава не находилась на небе. Героизм завоевателей, немногие против многих и спасение Бога, сражающегося за Свой народ, представляют собой теологическую реконструкцию, не больше, не имеющую фактической основы (короче сказка). Происхождение израильтян: касающихся этапов формирования народа Израиля, вызвала дискуссию по вопросу - ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА ИЗРАИЛЯ. Если нет никаких свидетельств исхода из Египта, путешествия по пустыне и если история военного захвата городов в пустыне опровергнута археологией, ТО КТО ЖЕ БЫЛИ ИЗРАИЛЬТЯНЕ? ПОЧЕМУ ОНИ ПРЕТЕНДУЮТ НА ЗЕМЛЮ ПАЛЕСТИНЫ? Происхождение жидов ФЕЙК - СОГЛАСЕН?
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1 час.
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