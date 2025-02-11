Ведущие страны Ближнего Востока отвергли план президента США Дональда Трампа по выселению сектора Газа и отправке беженцев из Палестины в соседние государства.
На Ближнем Востоке ответили на предложение Трампа по Газе
Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Александр К. Есть еще лучше предложение. Преселить исраиль например в Калифорнию, между Сан-Франциско и Лос-Анжелесом. А что, и океан будет под боком, и Холливуд рядом, и весь Пиндостан для разграбления;))
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17 час.
Павел Гончаров
Прежде, чем что то обсуждать изучи историю того народа, который ты обсуждаешь, а потом выступай.
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7 час.
Скиф Туран
Это ты о жидах? Отвечаю! Археологическая находки, последних лет, явно противоречит библейской картине создания Израиля: города Ханаана не были могучими и укрепленными (как говорится в Библии), а их глава не находилась на небе. Героизм завоевателей, немногие против многих и спасение Бога, сражающегося за Свой народ, представляют собой теологическую реконструкцию, не больше, не имеющую фактической основы (короче сказка). Происхождение израильтян: касающихся этапов формирования народа Израиля, вызвала дискуссию по вопросу - ИДЕНТИЧНОСТИ НАРОДА ИЗРАИЛЯ. Если нет никаких свидетельств исхода из Египта, путешествия по пустыне и если история военного захвата городов в пустыне опровергнута археологией, ТО КТО ЖЕ БЫЛИ ИЗРАИЛЬТЯНЕ? ПОЧЕМУ ОНИ ПРЕТЕНДУЮТ НА ЗЕМЛЮ ПАЛЕСТИНЫ? Происхождение жидов ФЕЙК - СОГЛАСЕН?
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1 час.
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