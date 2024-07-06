Африка выгоняет американцев: США завершат вывод войск с авиабазы ​​101 в Нигере в воскресенье

Американские военные в воскресенье, 7 июля, завершат вывод персонала с авиабазы 101 в столице Нигера, а затем в ближайшие недели сосредоточатся на выводе крупной базы беспилотников, пишет Reuters, ссылаясь слова генерала США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии