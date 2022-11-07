Утро.ru

72 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    ЕСЛИ Э Т О правда, то ВСЯ Одесса должна переехать в БЕРЕБИДЖАН, а жители Беребиджана - в ОДЕССУ!!!!!Русофобы нанесли ...
  • Александр Николаевич
    О каких табличках пишете!!?? СЕГОДНЯ начали сносить памятник Екатерине Великой ПО ТРЕБОВАНИЮ АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА ...Русофобы нанесли ...
  • Lana_Borei Иванова
    Оккупация это временное явление, все равно русское будет русским!Русофобы нанесли ...

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация России на Украине. Онлайн

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Всего, по словам президента, было призвано 318 тысяч солдат, изначальный план в 300 тыс перевыполнили из-за большого количества добровольцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх