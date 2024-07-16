В Рязани отключили холодную воду в Борках и ещё на 2 улицах

Ограничения связаны с проведением ремонта на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет в доме № 30 на улице Зубковой и в посёлке Борки в 4 и 5 районах, а также в домах №№ 11 и 14 на улице Октябрьский городок.
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