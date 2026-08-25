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Андрей Чесноков: «Андреева совершенно не готова к US Open»

Андрей Чесноков оценил уровень подготовки пятой ракетки мира Мирры Андреевой к US Open . «Если смотреть на матчи, то пока Андреева совершенно не готова к US Open.

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