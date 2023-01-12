В последние дни жизни певца актер был рядом с ним вместе с другими рок-музыкантами. Фото: из открытых источников 59-летний американский актер Джонни Депп подавлен смертью гитариста Джеффа Бека, получившего за свою карьеру семь премий Grammy.
В последние дни жизни певца актер был рядом с ним вместе с другими рок-музыкантами. Фото: из открытых источников 59-летний американский актер Джонни Депп подавлен смертью гитариста Джеффа Бека, получившего за свою карьеру семь премий Grammy.
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