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Джонни Депп подавлен смертью гитариста Джеффа Бека

Джонни Депп подавлен смертью гитариста Джеффа Бека

В последние дни жизни певца актер был рядом с ним вместе с другими рок-музыкантами. Фото: из открытых источников 59-летний американский актер Джонни Депп подавлен смертью гитариста Джеффа Бека, получившего за свою карьеру семь премий Grammy.

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