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Постпред США в СБ ООН пыталась переложить на РФ ответственность за ядерную войну

Постпред США в СБ ООН пыталась переложить на РФ ответственность за ядерную войну

Global Look Press/Loey Felipe/UN Photo Американский постпред Линда Томас-Гринфилд рассказала в Совбезе ООН о своем посещении города Нагасаки в Японии, на который Вашингтон в 1945 году сбросил атомную бомбу, при этом она пыталась переложить на Москву ответственность за то, чтобы "мир никогда больше не испытал ужаса ядерного оружия".

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Комментарии
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Eduard
У черножопой кличка&quot;Гринфилд&quot; ну как чай в пакетах!
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14 час.
Eduard
Возвращайся в Африку свою!
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14 час.
Геннадий Каранкевич
Кстати &quot;Гринфилд&quot;,это кладбищенской место в Америке.
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9 час.

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