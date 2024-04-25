Постпред США в СБ ООН пыталась переложить на РФ ответственность за ядерную войну

Global Look Press/Loey Felipe/UN Photo Американский постпред Линда Томас-Гринфилд рассказала в Совбезе ООН о своем посещении города Нагасаки в Японии, на который Вашингтон в 1945 году сбросил атомную бомбу, при этом она пыталась переложить на Москву ответственность за то, чтобы "мир никогда больше не испытал ужаса ядерного оружия".