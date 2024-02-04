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Этот таинственный мир

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Странная сфера Бетца

Странная сфера Бетца

По одной из версий, сфера Бетца обладает свойствами, схожими со свойствами атомной бомбы. Захватывающая история о таинственной сфере Бетца, которая “двигалась сама по себе”, остается неразгаданной вот уже 50 лет (так считают некоторые).

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