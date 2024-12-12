В Австралии женщина убила мужа и разрубила его, чтобы скрыть преступление

В Австралии женщина, мать восьмерых детей, совершила убийство своего супруга во время конфликта. Она скрывала это преступление в течение полутора лет, используя социальные сети своего мужа, передает News.
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