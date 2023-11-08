«Летающие танки» эффективно зарекомендовали себя в зоне СВО

РИАМО - 8 ноя. Российские военные называют танки Т-80БВ "летающими". Они успели хорошо себя зарекомендовать с ходе спецоперации на Украине, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Пятый" в беседе с РИА Новости.
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