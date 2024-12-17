Дети как живой щит: зачем киевский режим отменил строительство подземной школы в Запорожье? Ольга ВайленкоВ Запорожье, находящемся под контролем киевских властей, неожиданно остановили строительство одной из подземных школ, начатое этим летом.
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