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Дети как живой щит: зачем киевский режим отменил строительство подземной школы в Запорожье?

Дети как живой щит: зачем киевский режим отменил строительство подземной школы в Запорожье?

Дети как живой щит: зачем киевский режим отменил строительство подземной школы в Запорожье? Ольга ВайленкоВ Запорожье, находящемся под контролем киевских властей, неожиданно остановили строительство одной из подземных школ, начатое этим летом.

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