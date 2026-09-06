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RT Russia

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Baza сообщила о дефиците оригинальных запчастей для Renault в России

Baza сообщила о дефиците оригинальных запчастей для Renault в России

В России сокращается предложение оригинальных запчастей для автомобилей Renault. При этом стоимость некоторых бывших в употреблении комплектующих за полгода выросла почти вдвое.

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