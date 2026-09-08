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Россиян предупредили о мошенниках, которые маскируются под блогеров на YouTube

Россиян предупредили о мошенниках, которые маскируются под блогеров на YouTube

После захвата аккаунта преступники могут получить доступ к переписке, фотографиям, видео, документам, контактам и другим данным пользователя Мошенники начали использовать популярные компьютерные игры и поддельные розыгрыши игровой валюты для получения доступа к детским аккаунтам в мессенджерах.

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