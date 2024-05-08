В ночь с 7 на 8 мая в работах по уборке города были задействованы 22 единицы спецтехники

В ночь с 7 на 8 мая в работах по уборке города были задействованы 22 единицы спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» механизированную уборку проезжей части продолжили пять поливомоечных машин, три пылеуборочные машины и два трактора.