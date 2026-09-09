В небе над Техасом замечен истребитель F-35A ВВС Германии, способный нести ЯО Знаменательное событие для немецких Вооружённых сил произошло вчера утром на западе США.
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