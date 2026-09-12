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За рулем

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Семейный комфортабельный кемпер-«однушка» предложит внутри все удобства

Семейный комфортабельный кемпер-«однушка» предложит внутри все удобства

Немецкий бренд Dethleffs расширил специальную серию автодомов Summer Edition, делая ставку на просторные планировки для путешествий с детьми и комфортные решения для двоих – при этом цены стартуют от 28 799 € (2.

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