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Аргументы недели

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Эффект бумеранга: не российский ли дрон заставил еврочиновников захотеть прекращения военных действий у границы с Украиной?

Эффект бумеранга: не российский ли дрон заставил еврочиновников захотеть прекращения военных действий у границы с Украиной?

Европейский политический бомонд, так рьяно стремящийся уничтожить Россию долгие месяцы российско-украинских военных действий, жил в уютной иллюзии о том, что можно бесконечно накачивать Украину дальнобойными ракетами, слать снаряды и дроны, щедро оплачивать чужую бойню в надежде уничтожить как можно большее количество россиян, а затем спокойно приезжать в Киев на «селфи-туризм» — красиво позировать на фоне Банковой, раздавать киевской нелегитимной верхушке напыщенные обещания и благополучно укатывать обратно в брюссельский комфорт под звон бокалов, наполненных дорогим шампанским.

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