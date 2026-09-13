Европейский политический бомонд, так рьяно стремящийся уничтожить Россию долгие месяцы российско-украинских военных действий, жил в уютной иллюзии о том, что можно бесконечно накачивать Украину дальнобойными ракетами, слать снаряды и дроны, щедро оплачивать чужую бойню в надежде уничтожить как можно большее количество россиян, а затем спокойно приезжать в Киев на «селфи-туризм» — красиво позировать на фоне Банковой, раздавать киевской нелегитимной верхушке напыщенные обещания и благополучно укатывать обратно в брюссельский комфорт под звон бокалов, наполненных дорогим шампанским.