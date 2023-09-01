"Русский народ оказался куда мудрее прославленных военачальников"

Владимир Самборский

Не выяснять отношений,пока идет война? А если рядом действуют прямые враги и мы знаем,кто это! Пригожин,при всех его недостатках, болел за Россию и бился за нее. Побольше бы таких богатых людей было! А то все тянут в свою норку или за бугор прячут свои доходы. И у них все с властями прекрасно! Так кто у нас враг? Стоит ли его побеспокоить?