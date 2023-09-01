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"Русский народ оказался куда мудрее прославленных военачальников"

"Русский народ оказался куда мудрее прославленных военачальников"

Россию хранит Бог   Россия продолжает разочаровывать Запад. Так, западные политики ожидали, что мятеж «Вагнера» превратится в кровавый бунт.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Не выяснять отношений,пока идет война? А если рядом действуют прямые враги и мы знаем,кто это! Пригожин,при всех его недостатках, болел за Россию и бился за нее. Побольше бы таких богатых людей было! А то все тянут в свою норку или за бугор прячут свои доходы. И у них все с властями прекрасно! Так кто у нас враг? Стоит ли его побеспокоить?
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16 час.
Алексей Тан
Про таких как ты на Руси, всегда говорили... словоблуд!
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16 час.
саша дмитренко
что  не  понятно?? наемники обязаны  выполнять  приказ  хозяина!!  а  этот  ублюдок сбесился  от  потери  огромных  денег
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5 час.

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