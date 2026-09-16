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Рязанские новости

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В Скопине Рязанской области задержали подозреваемого парня в угоне Приоры

В Скопине Рязанской области задержали подозреваемого парня в угоне Приоры

17-летний подозреваемый ранее уже был осужден за угон автомобиля. Полицейские нашли «Ладу Приору» брошенной на улице, после чего задержали парня.

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