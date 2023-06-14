Владислава Вакаева выдвинули кандидатом в губернаторы Алтайского края

Выборы первого лица региона пройдут 10 сентября Реготделение партии "Новые люди" выдвинуло в качестве кандидата на выборы губернатора Алтайского края Владислава Вакаева – руководителя регионального Фонда имущества и управляющего парком "Изумрудный".
Выборы первого лица региона пройдут 10 сентября Реготделение партии "Новые люди" выдвинуло в качестве кандидата на выборы губернатора Алтайского края Владислава Вакаева – руководителя регионального Фонда имущества и управляющего парком "Изумрудный".
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