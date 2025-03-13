Всё та же корейская сборка, японские автоматы, полный привод и 5 лет гарантии, но уже дешевле. Кроссоверы KGM Korando и KGM Torres подешевели к старту продаж в России

Официальные цены на кроссоверы и внедорожники KG Mobility (бывший бренд SsangYong) для России были опубликованы несколько недель назад, и они впечатлили: машины оказались гораздо дороже официальных китайских аналогов.
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