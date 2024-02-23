Шоколадный торт Франца Захера без соды и разрыхлителя. Внимание, очень много шоколада!

Друзья всем привет ! Готовлю очень вкусный с ярким шоколадным вкусом, австрийский торт Франца Захера, который сочетает в себе бисквиты с натуральным тёмным шоколадом, шоколадную глазурь на молочном шоколаде и шоколадный декор из белого, рубленого шоколада.