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Шоколадный торт Франца Захера без соды и разрыхлителя. Внимание, очень много шоколада!

Друзья всем привет ! Готовлю очень вкусный с ярким шоколадным вкусом, австрийский торт Франца Захера, который сочетает в себе бисквиты с натуральным тёмным шоколадом, шоколадную глазурь на молочном шоколаде и шоколадный декор из белого, рубленого шоколада.

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