GigaChat напишет музыку. Анонсировано расширение функционала ИИ

В GigaChat Сбербанка появится функция генерации музыки с помощью передовых нейронных сетей.Собственная генеративная нейронная сеть GigaChat Сбербанка представит принципиально новую функцию, позволяющую пользователям генерировать музыкальные треки из текстовых запросов.
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