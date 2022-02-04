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ЦОНы перестали принимать заявки на постановку в очередь на жилье в Нур-Султане

ЦОНы перестали принимать заявки на постановку в очередь на жилье в Нур-Султане

В Нур-Султане ЦОНы больше не будут принимать заявки на постановку в очередь на жилье - постановка на очередь теперь производится только через портал eGov, сообщает официальный сайт КГУ "Жилищного фонда" акимата Нур-Султана.

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